Siracusa, affluenza alle urne: alle 19 ha votato il 26,26% degli elettori

Stanno proseguendo regolarmente, senza che siano stati segnalati particolari problemi ai seggi, a Siracusa, le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento europeo nelle 123 sezioni siracusane.

Alle 19 l’affluenza alle urne a Siracusa è stata del 26,26%: hanno votato 25982 elettori su 98.958. Alle scorse consultazioni in città, alla stessa ora, avevano votato 26.450 elettori, pari al 26,31%.

Alle 12 di oggi, ora del precedente rilevamento, aveva votato il 9,62 per cento degli aventi diritto.

Il Comune della provincia aretusea in cui la percentuale dei votanti è stata la più alta alle 19 è quello di Buscemi con il 34,35% degli elettori che hanno votato; quello in cui la percentuale dei votanti è stata la più bassa è Buccheri con il 14,85%.

Tra le province siciliane, quella di Siracusa si piazza al terzo posto dopo Palermo e Messina e a pari merito con Catania con il 26,69% degli elettori che hanno votato.