Siracusa, affluenza alle urne: alle 12 ha votato il 9,62 % degli elettori

Sono regolarmente cominciate le operazioni di voto nelle 123 sezioni di Siracusa. Si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo fino alle 23.

Alle 12 l’affluenza alle urne è stata del 9,62 %: hanno votato 9521 elettori su 98.958. Seggi elettorali praticamente vuoti.



Alla scorse elezioni europee in città, alla stessa ora, avevano votato 6.685 elettori, pari al 9,63%.

In tutta la provincia ha votato l'8,97% contro il 9,28% del 2014. Il Comune in cui l'affluenza è stata più alta è Augusta con l'11,65%, quello con l'affluenza più bassa è stato Buccheri con il 3,69%.

Prossimo rilevamento alle 19.

L’ufficio Elettorale di via San Metodio 32, nella giornata odierna, rimarrà aperto fino alla chiusura delle urne.