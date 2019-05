Siracusa, omicidio La Porta: condanna a 8 anni e 1 mese per concorso

E' stato ritenuto colpevole di porto illegale di arma e concorso nell'omicidio di Nicola La Porta avvenuto a Floridia a marzo del 2014.

In manette è finito Leonardo Maggiore, 34enne siracusano, già noto alle forze dell'ordine, che dovrà scontare in carcere 8 anni e un mese di reclusione. L'uomo è stato arrestato ieri dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa.