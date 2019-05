Amici 2018, vince il cantante Alberto seconda Giordana

Alberto è il vincitore dell'edizione 2019 di Amici, il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nel confronto finale ha battuto Giordana (Premio della Critica). Terzo il ballerino cubano Rafael, davanti a Vincenzo.

Alberto Urso (anche Premio Tim), tenore di 21 anni nato a Messina, è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera. Polistrumentista, Suona il pianoforte, il sax e la batteria. In passato aveva già tentato di conquistare per due volte un posto nella scuola di Canale 5.