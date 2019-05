Siracusa, urne aperte dalle 7 alle 23: nella circoscrizione Sicilia-Sardegna si assegnano 8 seggi

Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 per votare per il rinnovo del Parlamento europeo. Subito dopo la chiusura dei seggi elettorali comincerà lo spoglio delle schede.

A Siracusa sono 98.832 i cittadini, 47327 maschi e 51505 femmine, chiamati alle urne. Inoltre voteranno nel capoluogo 126 cittadini comunitari, 19 maschi e 107 femmine. Le sezioni elettorali sono 123. Sono 8 i parlamentari europei che saranno eletti nella circoscrizione Isole che vede in lizza 118 candidati.

Oggi, in concomitanza delle consultazione elettorale l'ingresso nella zona Ztl in Ortigia sarà libero.

I seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale puro. C'è uno sbarramento al 4 per cento e i partiti che non raggiungono questa soglia a livello nazionale saranno esclusi dal riparto dei seggi.

Sulla scheda elettorale, di colore rosa, si dovrà tracciare una croce sul simbolo del partito prescelto e si potranno indicare da uno a tre nomi, inserendo però almeno il nome di un uomo e almeno di una donna. Per votare, bisogna essere muniti di tessera elettorale con almeno un riquadro libero per il timbro, oltre a un documento di riconoscimento valido. I duplicati delle tessere elettorali si possono richiedere agli sportelli dell’Ufficio elettorale di via S . Sebastiano 71, oggi per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle 7 alle 23.