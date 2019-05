Siracusa, incidente in via Necropoli Grotticelle: coinvolto uno scooter e un'autovettura

Incidente questo pomeriggio, a Siracusa, in via Necropoli Grotticelle, nei pressi di Villa Reimann, tra uno scooter Beverly e un'autovettura Volkswagen Golf. L'impatto è avvenuto poco dopo le 16, e avrebbe provocato un ferito lieve, un ragazzo giovane.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente. Il tratto di strada interessato dall'impatto è stato chiuso al traffico. Rallentamenti nella viabilità.