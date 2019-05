Siracusa, intitolata a Matteo Sgarlata la rotatoria di piazza Cappuccini

Intitolata la rotatoria di piazza Cappuccini a Matteo Sgarlata, medico ed esponente politico, morto nel 2011. Figura di spicco della Democrazia Cristiana, Matteo Sgarlata, nel decennio tra gli anni sessanta e settanta, è stato consigliere comunale e più volte assessore con delega all'Igiene, al Bilancio e all'Urbanistica. E’ stato inoltre direttore del Laboratorio micrografico; e per nove anni, dal '59 al '68, presidente del Siracusa Calcio, stagione questa sottolineata con un applauso lanciato da un gruppo di vecchi tifosi.

Questa mattina la cerimonia con il sindaco Francesco Italia, tutta la famiglia con in testa i figli Francesco e Tati.

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e, lo dico con grande umiltà, sono onorato di essere oggi qui. - ha detto Italia - Il dottore Sgarlata va ricordato innanzitutto per la sua attività professionale, per la sua capacità di entrare in empatia con le persone e con i pazienti. Era il medico di tutti ed era conosciuto da tutti. La sua è stata una vita dedicata al servizio a favore dell’umanità. Ha lasciato un segno profondo che misuriamo oggi con la partecipazione a questa commemorazione"