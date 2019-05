Siracusa, conclusa 12esima edizione del progetto Un casco vale una vita

Si è conclusa ieri sera la dodicesima edizione dell’iniziativa “Un Casco vale una Vita”, progetto ideato dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siracusa e sviluppato in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale, le società Isab-Lukoil, Erg e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo artistico, “A. Gagini” di Siracusa.

Più di 4.200 studenti ed oltre 60 conferenze è il resoconto degli incontri tenuti nell’anno scolastico in corso, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa in cui sono stati trattati i temi della sicurezza stradale, delle dipendenze in generale, della concentrazione alla guida con particolare riferimento all’uso degli smartphone, fornendo così ai giovani, quei consigli utili, nei vari settori, tutelare sempre la propria incolumità, dal casco sulla moto alla prudenza alla guida, facendo anche attenzione a non distrarsi con l’utilizzo del telefono cellulare.

Successivamente agli incontri, ciascuna classe ha realizzato dei disegni sui temi della legalità e della sicurezza stradale, la tematica di riferimento di quest’anno era appunto: “con il casco, usa la testa”.

Gli elaborati vincitori di classe e d’istituto sono stati esaminati da una commissione del Liceo Artistico “Antonello Gagini” di Siracusa, che ha scelto i migliori 10 elaborati. Fra questi 10 poi, i partners promotori del progetto hanno selezionato i 3 primi classificati a cui è stato poi donato, come premio, un buono per l’acquisto di libri ed un buono alla scuola d’appartenenza per l’acquisto di materiale didattico.