Le telecamere di Linea Blu a Sud di Siracusa, oggi su Rai 1

Da Portopalo di Capo Passero, all'Isola delle Correnti, passando per Marzamemi e Vendicari. Oggi le telecamere di Linea Blu, in onda su Rai 1 a partire dalle 14, approdano nell'estremo Sud della provincia. Sulle note degli Agrigantus si apre l'immenso mare azzurro di Siracusa, in primo piano le serre: terra e mare, in una parola Sicilia.

Le foto di Dario Giannobile porteranno sul piccolo schermo le opere d'arte che i cieli di Siracusa ci offrono. Immancabili i racconti dei tanti miti che hanno caratterizzano la tradizione aretusea.