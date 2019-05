Pachino, a fuoco autoarticolato frigorifero: ferito conducente

A fuoco, nella notte, intorno alle 3.30, a Pachino, un autoarticolato frigorifero per il trasporto di prodotti ortofrutticoli. A dare l’allarme il conducente che dormiva nella cabina del mezzo, svegliato dal forte calore. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto e di Siracusa. Sul posto anche polizia di stato e 118 in soccorso al conducente che fortunatamente non ha riportato gravi traumi. Il mezzo è andato completamente distrutto. Al momento non sono note le cause dell’incendio.