Siracusa, stop ai blocchi in portineria nella zona industriale: Cgil chiede il ritiro dell'ordinanza. Oggi la manifestazione

Si sono dati appuntamento questa mattina alle 10, in Largo XXV Luglio, i rappresentanti sindacali della Cgil, con a capo il segretario generale Roberto Alosi, cittadini, lavoratori e componenti del Movimento Aretuseo "Per il Lavoro, la Sicurezza e le Bonifiche", tutti per dire No all'ordinanza Prefettizia che ha messo il veto su blocchi e assembramenti in occasione di scioperi in ben 12 punti nella zona industriale. Una forma di protesta che ultimamente ha preso piede a Siracusa, a fronte di continui squilibri e disagi lavorativi.

La Cgil chiede che venga ritirata l'ordinanza e per questo ha deciso di impugnare l'ordinanza al Tar. Rimane sempre valida la richiesta di un incontro chiarificatore già avanzato al Prefetto, ma alla quale non è ancora stata data risposta.

"Al di là dei chiarimenti successivi - afferma Roberto Alosi, segretario generale della Cgil siracusana - questo provvedimento della prefettura limita i diritti dei lavoratori, tenendo di contro in maggiore considerazione il diritto di fare impresa. Noi - conclude - non siamo disposti ad arretrare di un passo".

Mobilitazione anche per la Cisl che chiede un incontro con il Prefetto.