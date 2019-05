Siracusa, tariffe sul suolo pubblico: Confcommercio "prorogare i pagamenti"

Prorogare la scadenza dei pagamenti per ripristinare le tariffe anche in sede di approvazione del bilancio preventivo. Questa la soluzione paventata da Confcommercio Siracusa al posto dell'aumento delle tariffe sul suolo pubblico di cui usufruiscono le attività.

“Le imprese, non sono aprioristicamente contrarie agli aumenti razionali e motivati - dice Elio Piscitello, presidente di Confcommercio - ma ogni iniziativa di questo genere deve essere, concordata, condivisa, pianificata. Non possiamo creare una comunità di senso con questi processi che invece allontanano ogni possibilità di dialogo".

Secondo Confcommercio la prima azione da mettere in campo non è l'aumento, ma bensì la lotta all'abusivismo.

"È oramai chiaro che l’aumento del suolo pubblico, così come è stato presentato, dovrà essere ritirato. - continua Piscitello - Tuttavia, non è altrettanto possibile accogliere il principio di far pagare comunque il suolo pubblico con tariffe erroneamente aumentate, per poi attendere un ipotetico conguaglio. Comprendiamo le difficoltà economiche in cui versa la pubblica amministrazione e i vincoli a cui è sottoposta, ma non possiamo accettare ancora una volta che il carico più pesante sia sempre sulle spalle degli imprenditori. Che il giro di vite venga applicato sempre alla stessa gente che lavora e che si spacca la schiena ogni giorno per garantire un lavoro per se e per i propri dipendenti".