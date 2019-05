Siracusa, stop ai blocchi in portineria: sindacati chiedono un incontro con il Prefetto

La Cisl ha chiesto un incontro con il Prefetto per un confronto sull’Ordinanza che ha posto il veto a manifestazioni e blocchi in portineria nella zona industriale.

"Il diritto allo sciopero, sancito dalla nostra Costituzione, è inviolabile e indiscutibile – dice il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, insieme ai segretari di tutte le categorie coinvolte, torna sulla vicenda al centro del dibattito sindacale di questa ultima settimana. – Probabilmente nella comunicazione di questa ordinanza è mancato qualche passaggio che andava evidenziato meglio per non ingenerare equivoci di sorta. Noi restiamo pronti e disponibili a qualsiasi tipo di confronto, certi che i diritti dei cittadini non sono assolutamente messi in discussione. Bisogna uscire da questa impasse per ridare serenità a quanti manifestano per un diritto. Siamo convinti che un incontro, una sintesi complessiva, possa contribuire a rasserenare gli animi e a non alimentare una serie di manifestazioni o proteste possibili"