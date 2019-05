Il siracusano Gianmarco Monterosso vince l’ADCI Giovani Leoni 2019

Il siracusano Gianmarco Monterosso tra coloro che hanno vinto il concorso Giovani Leoni 2019, indetto dall’Art Directors Club Italiano ADCI.

Parteciperà al Festival Internazionale della pubblicità Cannes Lions 2019 in programma dal 17 al 21 giugno nella città della Costa Azzurra.

Monterosso ha vinto nella categoria “PR” gareggiando in coppia con Francesca Santambrogio.

Un altro siciliano nella lista dei vincitori è Stefano Austero di Mazara del Vallo che ha vinto nella categoria “Design” in coppia con Oriana Volpe.

“Una selezione durissima - spiega Vicky Gitto presidente di ADCI - visto che i partecipanti, tantissimi e da tutta Italia, al brief (ovvero la richiesta) hanno dovuto dare risposta in 24 ore e la nostra giuria era formata da esigenti direttori creativi, che hanno riconosciuto soprattutto l’originalità e l’intelligenza dell’idea”.