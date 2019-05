Siracusa, ingegneri e architetti: professioni a rischio, domani l'incontro all'Istituto Einaudi

A Siracusa e provincia, il 26% degli ingegneri iscritti all’albo svolge la libera professione, con un reddito medio di 19.051 euro, il 39% in meno della media nazionale; mentre gli architetti dichiarano un reddito di 11.597 euro, il 42% in meno dei loro colleghi.

A fronte di questi dati, domani all'Istituto Superiore “Luigi Einaudi” a Siracusa, in via Nunzio Canonico Agnello, si svolgerà l'incontro dal titolo “Una, nessuna, centomila libere professioni”.

Il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, agli studenti parlerà di tutele per il futuro di ingegneri e architetti attraverso le azioni del presente.

“Così come il welfare sta cambiando, anche Inarcassa sta adeguando le sue soluzioni per rispondere alle esigenze dei suoi iscritti”, afferma Santoro ricordando alcuni degli strumenti a disposizione degli associati, come le indennità di paternità e i sussidi per i figli disabili e illustrando gli istituti di accorpamento contributivo come i sistemi della ricongiunzione – in alcuni casi gratuita – della totalizzazione e del cumulo, così come del riscatto agevolato.

“Un Ente a supporto delle persone, ancor prima dei professionisti”, sottolinea il presidente di Inarcassa, che a Siracusa illustrerà lo scenario di riferimento nel settore. In Sicilia, infatti, il comparto edile è in caduta libera con un -7,5% di valore aggiunto nel 2017 rispetto all’anno precedente, segnale di una profonda crisi che tocca in modo diretto ingegneri e architetti liberi professionisti.