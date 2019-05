Siracusa, in casa pistola irregolare e cartucce: arrestato 32enne

Nascondeva tra i mobili di casa una pistola calibro 9x21 marca “Taurus” con matricola abrasa, perfettamente funzionante, più 9 cartucce dello stesso calibro, ed altre 5 cartucce per pistola calibro 38 special e 2 fondine per pistola.

Per possesso di arma clandestina e munizionamento, i Carabinieri hanno arrestato, a seguito di perquisizione domiciliare, Claudio Guzzardi, 32 anni, commerciante siracusano con precedenti di polizia.

L'uomo è stato condotto al Cavadonna, mentre sull'arma verranno effettuate ulteriore verifiche tecnico-balistiche per accertare se sia stata utilizzata o meno in passato per fatti delittuosi.