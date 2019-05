Siracusa, trasporto scolastico 2019/2020: aperti i termini per presentazione istanze

Aperti i termini per iscriversi al servizio di trasporto per l'anno scolastico 2019/2020 con scadenza al prossimo 30 giugno.

La domanda, corredata di carta d'identità e codice fiscale del genitore, può essere consegnata agli uffici del settore “Officina educativa” di via Bixio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, ed il martedì dalle 15 alle 16.30; oppure inoltrata via mail all'indirizzo pubblicaistruzione@comune.siracusa.it