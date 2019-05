Siracusa, sorpreso cittadino a conferire rifiuti ingombranti in un cassonetto

Le telecamere del Comune hanno beccato un cittadino a conferire rifiuti ingombranti in un cassonetto per strada. A pubblicare il fotogramma sui social il sindaco Francesco Italia.

E' bene ricordare che è vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti (materassi, mobilia etc), quest'ultimi vanno smaltiti correttamente prenotando online o chiamando il numero verde di Tekra 800193750.