Siracusa, spaccio di droga in via Italia 103: denunciato 25enne

E' stato fermato durante un posto di blocco della Polizia di Stato di Siracusa, e trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e di due pezzi di hascisc.

E' successo ieri in via Italia 103, dove un giovane, C.L., 25 anni, siracusano, è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Lo stupefacente è stato sequestrato.