Siracusa, sequestrato immobile abusivo di 100mq

Era di costruzione abusiva, con destinazione d’uso “residenziale di civile abitazione”, in zona Terrauzza, su un'area con destinazione agricola. Per violazione della normativa urbanistica-edilizia, un fabbricato in corso di edificazione è stato sequestrato dalla Polizia provinciale e denunciato il proprietario dell’immobile. Quest'ultimo occupava una superficie di 100 metri quadrati.