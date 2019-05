Siracusa, si scaldano i motori per le elezioni europee 2019

Si è messa in moto la macchina elettorale in via delle europee di domenica. Urne aperte dalle 7 alle 23. L'ufficio elettorale, invece, da oggi a sabato 25 maggio, sarà aperto, ininterrottamente, dalle 8,30 alle 19,00 e, il giorno della votazione, dalle 7,00 alle 23,00.

Per votare occorre essere muniti dell’apposita tessera elettorale. A questo proposito gli uffici rinnovano l’invito ai cittadini a verificarne il possesso e se la stessa abbia ancora spazi liberi per l'apposizione del timbro di voto. Se risulta smarrita o gli spazi disponibili sono esauriti si può richiede una nuova tessera.

Quanti avessero cambiato indirizzo e non avessero ancora ricevuto il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo ed il nuovo numero di sezione (da applicare sulla tessera elettorale), dovranno richiederlo al più presto.

Anche coloro che non fossero ancora in possesso della tessera elettorale (elettori che compiono 18 anni il 26/05/2019 o che abbiano recentemente trasferito la residenza nel Comune di Siracusa e siano ancora sprovvisti di tessera elettorale) dovranno richiederla presso lo stesso ufficio.