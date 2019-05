Siracusa, vertenza Hellatron: da oggi i dipendenti tornano al lavoro

Già da oggi i dipendenti della Hellatron garantiranno la continuità lavorativa, dando così seguito alla richiesta avanzata dal liquidatore. L'azienda in liquidazione specializzata nel riciclo di componenti elettronici e smaltimento dei rifiuti, dall'1 giugno passerà all'affittuaria, la 3R Ambiente srl.

Attraverso il segretario della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez, i 22 dipendenti attendono però entro oggi l'approvazione di un piano ferie concordato "per dare ristoro al personale che vive un momento di difficoltà" e il pagamento del periodo che va dal 21 al 31 Maggio.

Vasquez, infine, sollecita il liquidatore a presentare l'’istanza per il pagamento degli stipendi arretrati presso il Giudice Delegato per la procedura concorsuale radicata davanti al Tribunale di Milano.