Open day presentazione e demo corsi di formazione professionali

Si è svolto martedì 21 maggio l ‘Open Day organizzato da Gaetano Bongiovanni, presidente dell’associazione culturale enogastronomica Mangiare Bene e non solo .

Nel corso della giornata sono stati presentati i corsi di formazione e aggiornamento professionale , in particolare i corsi di Caffetteria e latte art base, Cake Design e Fruit Carving.

Giuseppe Fiorini, Campione italiano 2016 e Coffee Trainer dell’associazione, ha effettuato dimostrazioni di latte art ed estrazioni di differenti tipologie di miscele di caffè.

L’associazione collabora con le principali associazioni di categoria e si avvale del contributo dei più affermati professionisti del settore.

Mangiare Bene e non solo fornisce consulenza specializzata e organizza corsi di formazione rivolti ai privati, ai professionisti e alle aziende. Realizza inoltre corsi professionali per il comparto scuola rIconosciuti dal MIUR e fruibili con il Bonus Cultura e Carta del Docente.