Siracusa, suolo pubblico: Confcommercio minaccia class action

Annullamento in via urgente delle notifiche già inviate dal Comune di Siracusa sulla tassazione del suolo pubblico.

Questa la richiesta che la Confcommercio chiede nuovamente all'amministrazione dopo la votazione contraria del consiglio comunale.

L'associazione di categoria ritiene sia indispensabile procedere al più presto a un confronto tra amministrazione e operatori commerciali per poter rappresentare le istanze della categoria.

"Se questa risposta tarderà ad arrivare - si legge nella nota - potrebbe partire una class action immediata contro il Comune, tante e tali sono state le richieste pervenute da parte degli operatori".