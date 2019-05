Priolo e Augusta, oltre 60 milioni per le bonifiche industriali

Impegno di 65 milioni per le bonifiche industriali dell’area di Priolo Gargallo e Milazzo, 60 circa dei quali per Priolo.

A darne notizia sono Giovanni Cafeo e Fausto Raciti, deputato regionale e nazionale del Pd, che lo scorso aprile effettuarono un sopralluogo nella penisola Magnisi di Priolo Gargallo, sito di interesse storico e archeologico contaminato però da ceneri di pirite.

“Con la riproposizione dell’Accordo Programma Quadro del 2015 - affermano i due parlamentari - prendiamo atto della riapertura di un dialogo con il Ministero e la Regione con la previsione di una spesa di 30 milioni per la bonifica della falda e monitoraggio aree ISAB, 200 mila per la messa in sicurezza della discarica Andolina di Melilli, circa un milione e mezzo per la messa in sicurezza delle discariche comunali di contrada Ogliastra di Sopra ad Augusta, 18,6 milioni per la bonifica delle Saline di Priolo Gargallo, 4 milioni per la progettazione della bonifica della rada di Augusta nei termini della relazione della Procura di Siracusa, 5,2 milioni per accordi transattivi con ISAB – SIN di Priolo da programmare".