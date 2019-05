Il sindaco Italia premia il Real Siracusa, neopromosso in Eccellenza

Il Real Siracusa, società neopromossa in Eccellenza, è stata ricevuta oggi pomeriggio dal sindaco Francesco Italia.

Il primo cittadino si è complimentato con la squadra che era accompagnata dal presidente Antonello Liuzzo e dall'allenatore Danilo Gallo: “Oltre alle felicitazioni - ha detto il Sindaco - adesso occorre un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione nel corso della quale dovrete confrontarvi con squadre che in molti casi sono le prime squadre di città importanti o con una storia sportiva prestigiosa”.

Prima del brindisi con la squadra, il Sindaco ha consegnato una targa al presidente Liuzzo che, a sua volta, gli ha fatto omaggio del gagliardetto della società.