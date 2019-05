Siracusa, opere artistiche al Pronto soccorso dell'Umberto I°

I Licei Artistici, “Antonello Gagini” di Siracusa e “P.L. Nervi” di Lentini, valorizzeranno e abbelliranno i locali del Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa con l’installazione di opere artistiche realizzate dagli studenti.

L’accordo è stato formalizzato stamane nella sede della Direzione generale dell’Asp di Siracusa con la firma dei protocolli d’intesa tra il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra e i dirigenti scolastici dei due Istituti di istruzione superiore, Giovanna Strano per l’IISS A. Gagini e Giuseppina Sanzaro per il P.L. Nervi.

Le opere, già in corso di realizzazione, saranno consegnate nel mese di giugno.