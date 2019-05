Siracusa, evade ripetutamente domiciliari: finisce in carcere

Avrebbe evaso più volte gli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto. I Carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento di misura cautelare dagli arresti domiciliari alla detenzione in carcere emesso dal Tribunale.

Si tratta di Gaetano Scariolo, 30 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia. L'uomo, nei giorni scorsi, è stato sorpreso in flagranza di reato. Il 30enne è stato tradotto al Cavadonna.