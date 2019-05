Siracusa, consegnata la prima piantina del Bosco delle Troiane

E' stata consegnata ad un bambino di sei anni la prima piantina di leccio che contribuirà a far nascere il Bosco delle Troiane, alle spalle del palazzo di giustizia, a Siracusa. E' stata l’attrice Maddalena Crippa, interprete di Ecuba nelle Troiane dirette da Muriel Mayette-Holtz, ieri sera, al termine della replica al Teatro Greco di Siracusa, ad affidarla al bimbo. Lo spettacolo teatrale, che racconta come la guerra distrugga qualunque cosa, le città, le persone ma anche la stessa natura, lascerà così in eredità a Siracusa un segno tangibile: un polmone verde in un'area di 85.000 metri quadrati.

L’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca metterà a disposizione le piantine di leccio mentre il Comune ha individuato l’area dove saranno interrate le essenze.

A novembre, nell’area individuata dal Comune, sarà celebrato il rito della piantumazione del Bosco delle Troiane con il coinvolgimento di tutta la città chiamata non solo a interrare le essenze ricevute nel corso degli spettacoli ma anche a prendersi cura di questo polmone verde.