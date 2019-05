Siracusa, esuberi Simply: trovato l'accordo sindacale

Trovato l'accordo ieri, per i 264 lavoratori dichiarati in esubero della società Sma, gruppo Simply, sul territorio di Palermo, Messina, Catania e Siracusa.

In particolare, nella provincia aretusea, l'accordo coinvolge circa 20 lavoratori impiegati nei 4 punti vendita presenti (viale Scala Greca, via Tisia, Priolo Gargallo e Lentini).

Per tutelare gli addetti ai punti vendita o impiegati negli uffici amministrativi e scongiurare i licenziamenti con i criteri previsti dalla legge, è stato definito l’accordo che prevede la volontarietà e non opposizione al licenziamento.

A darne notizia la Uiltucs Uil regionale assieme alla Filcams Cgil e alla Fisascat Cisl, rappresentate dai segretari generali Marianna Flauto, Monia Caiolo e Mimma Calabrò.

Secondo quanto stabilito, l'azienda si impegna a erogare un incentivo all’esodo il cui importo aumenta progressivamente in base al numero di mesi mancanti per accedere alla pensione. L’importo dunque può arrivare fino a 16 mensilità oltre all’indennità sostitutiva del preavviso ed alle spettanze di fine rapporto. Nel caso in cui dovessero mancare 25 o più mesi la società si impegna inoltre a non trattenere alcun importo a quei lavoratori che aderiranno alla procedura e che hanno un residuo negativo di ferie e permessi ed erogherà tutte le spettanze previste.