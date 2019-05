Sciopero per il clima, domani si torna in piazza: Siracusa segue le orme di Greta Thunberg

Studenti, associazioni, sindacati e cittadini, tutti in piazza domani per il secondo giorno di sciopero per il clima, l'iniziativa lanciata dalla 16enne svedese Greta Thunberg.

Dopo la prima mobilitazione di giorno 15 marzo, domani, 24 maggio, si torna nello steso posto, Largo XXV Luglio, dalle 16 alle 18, per un flash mob, seguito da dibattiti e attività varie.

"Nella giornata del 24 chiederemo a tutti i sindaci e a tutti i consigli comunali di dichiarare lo stato di emergenza climatica e di intraprendere azioni volte alla riconversione ecologica delle nostre città" - si legge nella nota dell'organizzazione dell'evento.

Hanno già aderito: Unione Degli Studenti Siracusa, Comitato Stop Veleni, Stonewall GLBT Siracusa Amnesty Gruppo Siracusa, Arci Siracusa, REA - Rete Empowerment Attiva, Giosef Siracusa, Rifiuti Zero - Siracusa, Comitato Aria Nuova, Legambiente Siracusa, Astrea in memoria di Stefano Biondo ONLUS, Piazza Grande Femminista, Arciragazzi Siracusa 2.0, Siracusa Città Educativa, CGIL Siracusa, CISL, Siracusa Movimento aretuseo per il lavoro la sicurezza e le bonifiche e Slow Food Siracusa.