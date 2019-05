Siracusa, Salvatore Campisi nuovo presidente Anap Confartigianato

Salvatore Campisi, 69 anni, di Pachino, noto imprenditore nel settore conserviero, è il nuovo presidente provinciale di Anap Confartigianato – Associazione Nazionale Anziani e Pensionati - sezione di Siracusa. Campisi è stato eletto nell'ultima riunione della giunta del comitato provinciale Anap, succedendo così a Paola Parma, venuta a mancare improvvisamente nei mesi scorsi.

Il neo Presidente ha assicurato il proprio impegno per la tutela dei diritti dei pensionati che, oltre a rappresentare la memoria storica dell’imprenditoria locale, ricoprono oggi il delicato ruolo di pontieri tra le nuove generazioni ed i contesti imprenditoriali consolidati forti delle esperienze acquisite nel corso della loro vita imprenditoriale.

Prima di essere eletto presidente, Salvatore Campisi è stato nominato, per cooptazione, componente della giunta del comitato provinciale Anap insieme al vice presidente in carica Raimondo Giordano e al componente Eugenio Mirabella.