Sequestro auto per 13 milioni in tutta Italia ed Europa, 10 arresti

1.600 automobili in Italia e in altri Paesi Ue sono state sequestrate da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Venezia.

Le auto sequestrate, del valore di 13 mln di euro, erano intestate a 6 prestanome di nazionalità romena e venivano usate per compiere furti, rapine e altre attività illecite in tutta Europa. Quaranta le persone indagate. I militari hanno arrestato 10 persone. Sono ritenute responsabili a vario titolo di falsità in atti con induzione in errore di pubblico ufficiale, rapina e furto con destrezza.