Truffe ai danni di parrocchie, conventi ed enti religiosi: smantellata banda criminale, coinvolta anche una siracusana

Ottantasei truffe messe a segno ai danni di parrocchie, conventi ed enti religiosi per un giro di soldi di oltre 400mila euro. E' stata smascherata la banda che operava in tutto il Paese, con base in Piemonte.

A capo dell'organizzazione, secondo quanto riporta LaSicilia.it, pare ci sia una donna siracusana, artefice del sistema rodato dalla banda criminale, e che aveva sempre lo stesso copione: uno dei delinquenti chiamava l'ente e si presentava come un dipendente pubblico o un direttore di banca e avvertiva il malcapitato che era stato fatto un accredito maggiore di quanto dovuto alla sua struttura. Per non dover bloccare la pratica e quindi ritardare tutto, rischiando anche di perdere i soldi, la soluzione migliore era quella di provvedere al più presto a pagare la differenza. La somma chiesta poteva variare da un minimo di duemila euro fino ad arrivare a più di 16mila.

I Carabinieri hanno tratto in arresto 12 persone, ma le indagini sono ancora in corso ed il numero delle truffe potrebbe essere destinato a salire.