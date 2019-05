Floridia, studenti del Quasimodo alla tappa finale del progetto Terra Madre

Approfondire il gigante della letteratura mondiale Salvatore Quasimodo. Questo l'obiettivo del progetto "Terra madre", che per l’edizione 2018/2019 ha il titolo di “La Sicilia Intima di Quasimodo”, che vedrà la cerimonia conclusiva svolgersi domani alle 17.30, all'istituto “S. Quasimodo” di Floridia.

I ragazzi si sono cimentati in un lavoro di riscrittura in versi dedicati alla Sicilia, raccolti poi in un libretto. Alla lavorazione del cioccolato, invece, si sono dedicati gli alunni della scuola primaria, cimentandosi in un laboratorio didattico di pasticceria, curato dell’esperta dolciaria Giulia Salomone, che ha preso spunto dalla città natale dello scrittore: Modica, la patria siciliana del cioccolato.