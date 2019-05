L'Ortigia a Trieste per affrontare il Posillipo nei quarti della Final Six Scudetto

L'Ortigia è partita alla volta di Trieste, dove domani pomeriggio, alle ore 19.15 (diretta web su Raisport Web) affronterà il Posillipo nei quarti della Final Six Scudetto. In palio c'è la semifinale e la possibilità di confermarsi tra le prime quattro formazioni italiane più forti. Per gli uomini di Stefano Piccardo, che in questi giorni si sono preparati alternando sedute di nuoto, video e tattica, c'è grande voglia di replicare quanto fatto la scorsa stagione, quando l'Ortigia sfiorò il terzo posto, sfumato solo ai tiri di rigore contro la quotata Sport Management. I biancoverdi arrivano a questo appuntamento con qualche problema di formazione, visto che Susak non è al meglio, ma sono pronti a dare il 100% per provare a vincere questa partita secca contro un avversario forte, che ha chiuso il campionato in quarta posizione e che dunque indossa il ruolo di favorito. In campionato, i confronti tra le due squadre si sono chiusi con un pareggio a Napoli e con la vittoria dei campani a Siracusa. Ma questo è un quarto di finale e si azzera tutto.

"Loro hanno giocatori giovani e bravi che fanno molto movimento, inoltre hanno più rotazioni rispetto a noi che siamo di meno. - ha detto il numero 4 Christian Napolitano - Per questo dobbiamo disputare una partita mentalmente molto attenta, usando la testa, difendendo bene e cercando di sfruttare tutte le occasioni in attacco".