Siracusa, Rappresentazioni classiche: prezzi ridotti per i residenti

Nuove agevolazioni per residenti e scuole che vorranno assistere agli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, che pagheranno 15 euro nelle seguenti date: giovedì 6, mercoledì 12, domenica 16, martedì 18 e giovedì 20 giugno per Elena di Euripide con la regia di Davide Livermore; domenica 26 maggio, martedì 11 giugno, giovedì 13 giugno, mercoledì 19 giugno e venerdì 21 giugno per Le Troiane di Euripide con la regia di Muriel Mayette-Holtz; domenica 30 giugno, martedì 2 luglio e mercoledì 3 luglio per la commedia Lisistrata di Aristofane che sarà in scena con la regia di Tullio Solenghi dal 28 giugno al 6 luglio.

Riduzione del prezzo, ma non c'è la possibilità di scegliere né il settore né la fila ma i posti in teatro saranno assegnati automaticamente in base alla disponibilità.

La biglietteria in corso Matteotti 29 è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, il botteghino al Teatro Greco di Siracusa è aperto al pubblico il lunedì dalle 10 alle 17 e dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.