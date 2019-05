Siracusa, guida sotto l’influenza di alcol: intensificati i controlli

Intensi i controlli dei Carabinieri sulle strade della provincia di Siracusa, nell'ambito del contrasto alla guida in stato di ebrezza, in particolare negli ultimi tre mesi.

Importante il bilancio delle operazioni, supportate dall’etilometro.

Sono 8 i casi appurati di guida sotto l’influenza di alcol (valore alcolemico fra gli 0,5 e gli 0,8 g/l), per una sanzione prevista da 532 a 2127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Dodici casi riscontrati con valore alcolemico era fra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l) e, per tale violazione è previsto l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da euro 800 a euro 3.200. Sospesa anche la patente di guida da 6 mesi ad 1 anno. In tre casi accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), per il quale è previsto l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

In particolare, un caso a Floridia tra i più gravi, dove un 58enne è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,32 g/l mentre era alla guida del proprio camion. L'uomo era stato notato procedere in maniera pericolosa per le vie del centro abitato, e davanti all'Alt dei Carabinieri non solo non si è fermato, ma ha continuato a guidare in maniera spericolata finché non si è scontrato con un’autovettura parcheggiata su un lato della strada.

Infine, sulla S.S. 194, a Lentini, sinistro stradale ha coinvolto 4 autovetture: il responsabile dell’incidente risultava con un tasso alcolemico di 2,4 g/l.

Complessivamente sono stati sequestrati 4 veicoli e ritirate 15 patenti di guida.