Siracusa, refezione scolastica: aperti i termini per le istanze

Aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla mensa per l'anno scolastico 2019/2020.

La scadenza è fissata al 30 giugno, data in cui i morosi dovranno versare il contributo dovuto pena l'esclusione da tutti i benefici del diritto allo studio.

Le domande devono prevenire agli uffici del settore “Officina educativa” di via Bixio o inoltrate via mail all'indirizzo refezionescolastica@comune.siracusa.it