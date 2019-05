Siracusa, msna: "Oltre la tutela legale", il workshop

"Oltre la tutela legale: la prospettiva del tutore sociale" è il titolo del workshop, in programma per domani, organizzato dall'associazione AccoglieRete, che si occupa di minori stranieri non accompagnati.

Il dibattito sarà incentrato su una riflessione nell'ambito dell'integrazione, soprattutto dopo la tutela del minore che diventa maggiorenne.