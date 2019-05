Siracusa, assemblea straordinaria dei dipendenti di hellatron srl

Assemblea straordinaria con i lavoratori di hellatron srl in liquidazione, azienda che svolge riciclo di componenti elettronici e smaltimento dei rifiuti derivati.

I 22 operai che avanzano più di uno stipendio, chiedono chiarezza sul futuro occupazionale ed il rispetto dei dispositivi per la sicurezza sul lavoro che, a loro dire, risultano lacunosi per molti tratti.

La filcams cgil è da oggi a loro fianco per seguire la compravendita e garantire il monitoraggio sui livelli occupazionali e sulla garanzia che gli investimenti futuri determinano maggiore sicurezza e rispetto dei dpi previsti dalla L. 81/2008.