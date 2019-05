Siracusa, tasso di crescita trimestrale delle imprese artigianali: contrazione di -0,52%

Quasi in tutta Italia numeri negativi per il tasso di crescita trimestrale delle imprese artigianali. E’ questa - in estrema sintesi - la dinamica che emerge dalla lettura dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel I° trimestre 2019, diffusi da Unioncamere - InfoCamere.

Anche a Siracusa contrazione di -0,52%. Il miglio numero negativo in Sicilia solo per Agrigento con lo -0.2%.

Crescono solo Caserta e Bolzano: rispettivamente 0,13 e 0,10.

L’andamento di questo particolare comparto produttivo è, infatti, fortemente determinato da quello delle imprese individuali, la forma giuridica più diffusa tra gli artigiani (il 77,4% del totale). A conferma delle difficoltà che ancora condizionano fortemente gli operatori più piccoli e meno strutturati, tra gennaio e marzo il saldo delle imprese artigiane (negativo per 10.473 unità) mostra solo un lievissimo recupero (lo 0,02%) rispetto al risultato del 2018 quando il bilancio fu di 10.944 unità in meno.