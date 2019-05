Inps, a giugno scatta conguaglio e tagli a pensioni d'oro

A giugno scatterà il conguaglio conseguente al taglio della rivalutazione annuale delle pensioni per il 2019, previsto dall'ultima legge di bilancio per i trattamenti sopra tre volte il minimo (1.522 euro al mese) e applicato da aprile. Lo indica l'Inps sul proprio sito: "Nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio-marzo 2019". Confermato da giugno anche il via al taglio sulle pensioni d'oro, anch'esso previsto dalla legge di bilancio, per i trattamenti pensionistici superiori a 100mila euro annui.