Elezioni europee 2019, il candidato Cannata: "Intercettare, spendere i fondi e sburocratizzare gli enti pubblici"

Intercettare e saper spendere i fondi europei e sburocratizzare gli enti pubblici. Questi i punti cardini del candidato alle prossime elezioni europee del 26 maggio, Luca Cannata, nelle liste di Fratelli d'Italia.

Cannata, già sindaco di Avola, ha spiegato: "Avola è la dimostrazione che l'Europa serve – dice – siamo riusciti a spendere diversi milioni di euro di fondi europei e adesso ne attendiamo altri . Siamo riusciti a trasformare la nostra città a partire dal nostro litorale e abbiamo valorizzato una costa straordinaria, creando economia e sviluppo. Ci siamo riusciti ad Avola, ci vogliamo riuscire per tutta la Sicilia e la Sardegna a partire dalla nostra provincia".

"Stare in Europa - dichiara Cannata - significa anche pianificare quei fondi europei che i Comuni devono intercettare, canalizzandoli per determinate opere e quei fondi che servono alle imprese per creare occupazione. Da sindaco e amministratore locale so che cosa vuol dire governare un ente pubblico, so cosa serve a un territorio. Bisogna eliminare quei vincoli e blocchi che appesantiscono la burocrazia – aggiunge Cannata - La gente ricerca il benessere, giustamente, ma c'è disequilibrio con le norme che diventano tante e inutili. Noi possiamo snellire queste procedure".

“Ho deciso di metterci la faccia e credo che si possa cambiare questa Europa portando avanti voce e istanze del territorio – conclude - L'Europa è lontana, ma solo perché c'è anche chi è eletto senza sapere quali siano le esigenze. Noi vogliamo un'Europa del fare e ci credo. Crediamoci insieme”.