Siracusa, la giunta approva la delibera sui "boschi in città"

Il Comune di Siracusa ha aderito alla proposta dei "boschi in città" promossa dal “Comitato Aria nuova”. Il Sindaco, nei prossimi giorni, firmerà l'accordo per l'attuazione del progetto che si basa sulla Legge 10 del gennaio 2013.

I Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti sono tenuti alla messa a dimora di un albero nel proprio territorio nei sei mesi successivi alla nascita di un neonato o all'adozione di un minore. Aderendo alla proposta, il Comune si impegna ad individuare le aree da destinare alla realizzazione dei “Boschi di città”, ad attivare rapporti con l'Azienda Forestale per reperire le essenze arboree. Sempre il Comune trasmetterà al “Comitato” l'elenco dei neonati o dei minori adottati a partire dal febbraio 2013, ed aggiornerà i dati ogni tre mesi. Il “Comitato” (costituito dalle associazioni Auser, Aria Nuova, Stop Veleni, Legambiente, Lipu, Naturalchemia, Natura Sicula, Rifiuti Zero e Slow Food) si impegna ad effettuare la piantumazione e manutenzione degli alberi di alto fusto o arbusti della macchia mediterranea, e ad implementare il censimento del patrimonio arboreo esistente.

“In un solo atto - commenta l'assessore al verde, Giusy Genovesi - sono racchiusi obiettivi importanti quali il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la lotta ai cambiamenti climatici e la resilienza urbana derivanti dalla presenza di aree di bosco in città. A questo aggiungiamo il principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero la partecipazione dei cittadini alle attività di pubblico interesse.