Siracusa, elezioni amministrative: potrebbe slittare la sentenza del Tar per il ricorso presentato da Ezechia Paolo Reale

Potrebbe slittare di quasi due mesi la sentenza del Tar di Catania sul ballottaggio delle scorse elezioni amministrative. Dopo il ricorso presentato dall'ex candidato sindaco Ezechia Paolo Reale, arrivato secondo al ballottaggio contro Francesco Italia, eletto poi primo cittadino.

Il ricorso, però, riguardava il primo turno di elezioni, quando Reale non diventò sindaco per una manciata di voti.

La sentenza del Tar però, fissata per il 27 giugno, potrebbe slittare a causa delle elezioni europee del 26 maggio. L'ufficio elettorale della Prefettura, infatti, ritiene che questa tornata elettorale andrà a rallentare le operazioni di verifica delle scorse elezioni. Adesso però la parola passa al Tar che dovrà decidere se concedere o meno questa proroga.

Nel ricorso Reale si appella alla "scheda ballerina", cioè introdotta nell’urna dopo essere stata votata da persone estranee al seggio elettorale.