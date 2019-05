Priolo Gargallo, danneggia portone d'ingresso e auto dell'ex e della nuova compagna: arrestata

Avrebbe prima danneggiato la porta d'ingresso di un appartamento in via Bondifè e poi, armata di un corpo contundente metallico, si è scagliata contro un'autovettura spaccando specchietti retrovisori, spazzola tergicristalli anteriore e posteriore e danneggiando il vetro parabrezza anteriore.

Si tratta della seconda aggressione, nel giro di una settimana, che G.M., una donna disoccupata augustana di 47 anni, con precedenti, avrebbe messo in atto nei confronti dell'ex convivente e della sua nuova compagna.

Dietro all'ira della donna non ci sarebbero solo motivi di gelosia, ma anche l’affidamento congiunto della figlia minore, temporaneamente però affidata dal Tribunale per i minori solo al padre.

La donna, arrestata per danneggiamento aggravato, è stata sottoposta agli arresti domiciliari