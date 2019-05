Siracusa, Uiltec su ordinanza prefettizia e zona industriale: "Preoccupa la politica dell'Isab"

L'ordinanza prefettizia e le difficoltà della zona industriale al centro del dibattito che si è svolto, all'Urban center, in occasione della riunione del consiglio generale della Uiltec sud est Sicilia.

Rivendicare il lavoro, lo sviluppo, il rispetto delle condizioni economiche e di lavoro dei dipendenti è prioritario nell'azione sindacale.

"Preoccupa l’atteggiamento messo in campo soprattutto da Isab sia in termini relazionali sia in termini organizzativi, con atti unilaterali che mirano appunto ad abbattere i costi senza tenere conto delle esigenze dei lavoratori. Occorre che il sindacato risponda in maniera forte e precisa" - dice Andrea Bottaro, Segretario generale Uiltec.