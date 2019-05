Noto, controlli durante l'Infiorata: sequestrata merce e 4 pappagalli

Oltre 200 oggetti (kit pistole giocattolo, spade con congegni luminosi, tamburelli, palloni in plastica, palline di gomma, ed altri giocattoli) e 4 pappagalli sono stati sequestrati dalla Polizia a Noto nei giorni dell'Infiorata durante una serie di controlli amministrativi. I volatili venivano utilizzati per attrarre con insistenza i turisti per una foto ricordo dopo l’elargizione di denaro.

Una donna è stata sanzionata per ubriachezza molesta: aveva anche danneggiato un bozzetto dell’infiorata, calpestandolo. Nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento dal centro storico e di divieto di ritorno nelle 48 ore successive.