Catania, sequestrati 136 chili di marijuana: arrestato corriere

Aveva consegnato il suo carico di droga, circa 136 kg di marijuana, in un deposito a Misterbianco per poi ricevere la somma di 10mila euro: la Guardia di Finanza ha arrestato un corriere della droga. Si tratta di M. T., 45 anni, della provincia di Terni già denunciato per analoghi reati.

Secondo le fiamme gialle, il quantitativo di stupefacente sequestrato, immesso nel mercato illegale, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.

A bordo del furgone dell'uomo, inoltre, gli investigatori hanno scoperto un doppio fondo sotto il pavimento calpestabile del vano posteriore dell'automezzo e trovato nell'abitacolo del veicolo una valigetta con banconote.